Сон после употребления алкоголя замедляет процесс трезвения - ученые

Сон после употребления спиртных напитков значительно замедляет разложение алкоголя в крови человека и, соответственно, продлевает процесс трезвения.

К такому открытию пришли японские специалисты из Национального Центра по борьбе с алкоголизмом в городе Курихама (префектура Канагава), сообщает ИТАР-ТАСС.

В марте прошлого года ученые из Национального Центра начали эксперимент, в котором участвовали 24 человека. В рамках эксперимента мужчины и женщины употребляли определенную дозу пива, при этом часть "подопытных" после этого ложилась спать.

Как показали результаты исследования, у тех людей, кто после употребления спиртного отправлялся вздремнуть, процесс разложения алкоголя в крови проходил в два раза медленнее по сравнению с теми, кто все это время бодрствовал. Это на корню опровергает убеждение большинства людей, что лучший способ протрезветь – выспаться.

Открытие японских ученых может заставить жителей стран, жители которых любят выпить, по новому взглянуть на проблему приведения выпивших в чувство, поскольку теперь термин "проспаться", похоже, перестает быть актуальным, отмечает NEWSru.