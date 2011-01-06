Школьники из Донецка и Запорожья встретят Рождество в Прикарпатье.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В частности, с 4 по 10 января в Тлумацком районе находится делегация учеников Донецкого лицея №12, а в Галицком районе с 3 января находятся ученики Запорожской общеобразовательной школы №81. Во время пребывания в Прикарпатье дети не только знакомятся с рождественскими традициями, но и принимают участие в новогодних вечерницах, посещают выдающиеся места районов.

Гостям из востока Украины предложат также посещения музеев в городе Коломыя: всемирно известную «Писанку» и музей Гуцульщины и Покутья, курорт «Буковель», «Имение Святокого Николая» в Косивском районе, музей Степана Бандеры в Старом Угринове Калушского района, город Ивано-Франковск и Галич.

Гости из Запорожья будут праздновать Рождество в селе Медыня Галицкого района, а представители Донецка - в селе Герасымив Тлумацкого района.