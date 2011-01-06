В милиции назвали наиболее вероятный мотив убийства Коробчинского

В милиции считают, что наиболее вероятным мотивом вчерашнего убийства в Одессе лидера Партии промышленников и предпринимателей Украины Александра Коробчинского являются его бизнес- интересы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК.

«Скорее всего, это бизнес-конфликт», - сказал он.

При этом В.РАТУШНЯК заметил, что уже имеются определенные наработки и есть вероятность, что преступление вскоре будет раскрыто.

В.РАТУШНЯК добавил, что сейчас следственно-оперативная группа продолжает осмотр места происшествия на предмет выявления вещественных доказательств.

Как сообщал УНИАН, политик и бизнесмен А.Коробчинский был убит в центре Одессы вечером 5 января. Неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, выпустил в него четыре пули и скрылся.

А.Коробчинский скончался в больнице.

По данным милиции, киллер долго ждал политика и бизнесмена возле его дома. Это зафиксировано и камерой наблюдения, установленной на одном из соседних домов. Допускают, что выстрелы произведены из пистолета системы Макарова.

*** А.Коробчинский родился 9 августа 1969 года в Киеве. С 2002 по 2010 гг. был депутатом Одесского горсовета. С 2003 занимал должность президента промышленно-строительной группы "Интострой". 7 ноября 2009 года был избран председателем Партии промышленников и предпринимателей Украины. На выборах 2010 года баллотировался на должность мэра Одессы и занял третье место. В семье Коробчинских четверо детей.