Кармазин допускает политическую версию убийства Коробчинского

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН считает, что при расследовании убийства в Одессе 41-летнего председателя Партии промышленников и предпринимателей Украины Александра Коробчинского должна быть отработана политическая версия этого преступления.

Об этом он заявил сегодня в интервью УНИАН.

«Одесситы имеют право знать и делать соответствующие выводы из того, что происходит сегодня в их городе", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он напомнил, что «А.Коробчинский принимал активное участие в политической жизни Одессы, баллотировался минувшей осенью в мэры города. Несомненно, имел также идеологических соперников из так называемой партии власти, которая сейчас заняла кабинеты на Думской площади и проспекте Шевченко».

Генеральный прокурор и глава МВД Украины должны взять под контроль расследование убийства лидера ПППУ А.Коробчинского, подчеркнул Ю.КАРМАЗИН.

Как сообщал УНИАН, политик и бизнесмен, глава ПППУ, экс-кандидат на пост мэра города А.Коробчинский был убит в центре Одессы вечером 5 января.

Около 19.30 А.Коробчинский вместе с супругой шел в сторону своего дома, что рядом с оперным театром, когда неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, выпустил в него четыре пули и скрылся.

Спустя час две пули были извлечены в ходе хирургической операции в частной клинике, но А.Коробчинский скончался.

По данным милиции, на месте преступления найдены также окурки - киллер долго ждал политика и бизнесмена неподалеку от его дома. Это зафиксировано и камерой наблюдения, установленной на одном из соседних домов. Предполагают, что выстрелы произведены из пистолета системы Макарова.

***А.Коробчинский родился 9 августа 1969 года в Киеве. С 2002 по 2010 годы он был депутатом Одесского горсовета. С 2003 занимал должность президента промышленно-строительной группы "Интострой". 7 ноября 2009 года был избран председателем Партии промышленников и предпринимателей Украины. На выборах 2010 года баллотировался на пост мэра Одессы и занял третье место. В семье Коробчинских - четверо детей.