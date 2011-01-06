Немецкая художница потеряет свои картины, промедлив в Украине

73 картины, которая художница из Германии своевременно не вывезла из Украины, задержаны в Чопе Закарпатской области до решения суда.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как говорится в сообщении, еще 19 сентября 2010 года гражданка Германии ввезла в Украину через таможенный пост «Тиса» Чопской таможни 73 живописных работы.

Акварели, офорты и картины, написанные маслом, общей стоимостью 270 тыс. 659 грн. немецкая художница транспортировала на выставку в один из городов на востоке Украины. «Тогда, в сентябре, работникам Чопской таможни художница подала пакет документов, согласно которым художественные полотна следовали в нашу страну в режиме временного ввоза на срок до 15 ноября 2010 года», - сообщили в пресс-службе.

Имя и фамилию художницы Чопская таможня не называет.

Однако, по данным таможни, взятые перед таможней обязательства владелица полотен не выполнила, и картины своевременно не вывезла. Она также не оформила документы на продление срока пребывания полотен на территории Украины или изменение таможенного режима.

Сами же художественные полотна 4 января 2011 года работники таможенного поста «Тиса» Чопской таможни обнаружили во время осуществления таможенного контроля микроавтобуса марки «Мерседес-Бенц». Водитель микроавтобуса, гражданин Украины, который имел поручение на их вывоз, также не предоставил таможенникам никаких документов о продлении срока пребывания работ на территории Украины.

Таким образом, уточняют в пресс-службе Чопской таможни, гражданка Германии нарушила таможенное законодательство Украины. Согласно ст. 348 Таможенного кодекса Украины товары, которые были временно ввезены на таможенную территорию Украины под обязательство об обратном вывозе, должны быть вывезены за пределы территории Украины в установленный срок. Поскольку этого не было сделано, работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

Работы немецкой художницы до решения суда изъяли. «Если вина будет доказана, владелицу полотен ожидает штраф или конфискация полотен», - сообщили в пресс-службе таможни.