Интеллектуальные датчики соберут данные об уровне рек на Буковине

Первый этап компьютерной системы с автономными интеллектуальными датчиками создан и внедрен на Буковине в рамках Государственной целевой программы комплексной противопаводковой защиты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, датчики будут обеспечивать автоматизированный сбор, передачу и накопление информации об уровне и температуре воды, температуре воздуха, первичную обработку информации с представлением результатов в виде таблиц и графиков.

По данным ОГА, пусковой комплекс автономных интеллектуальных датчиков установлен в трех населенных пунктах Черновицкой области: селе Чертория на реке Черемош, селе Лопушна на реке Сирет, селе Верхние Петровцы на реке Малый Сирет. Впоследствии планируется дальнейшее расширение сети наблюдений на реках Буковины.

Сервер, на который поступают все данные измерений, установлен на базе Днестровско-Прутского бассейнового управления водных ресурсов в Черновцах. Измерение в обычном режиме осуществляется с интервалом в 30 минут, а при возникновении чрезвычайной ситуации частота изменяется в зависимости от масштаба паводка.

Электронные данные будут передавать также заинтересованным организациям и ведомствам, в частности, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Специалисты утверждают, что отныне компьютерную систему можно использовать в локальных сетях наблюдений окружающего среды, составляющими которой является атмосфера, поверхностные и подземные воды.