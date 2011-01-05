Переговоры с пиратами, захватившими судно с 6 украинцами, начать не удалось

Переговоры с сомалийскими пиратами, которые захватили судно Blida с шестью гражданами Украины на борту, начать пока не удалось.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Греческой Республике.

По данным дипучреждения, сегодня судно прибыло к месту стоянки возле побережья Сомали неподалеку от порта Гаракад. Сегодня же состоялся первый контакт представителя компании-оператора Secur Holding Inc. с капитаном судна. Капитан сообщил, что во время захвата судна ни один из членов экипажа не пострадал. Состояние здоровья моряков удовлетворительное. Переговоры с пиратами начать пока не удалось.

Дело находится на особом контроле МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 1 января в Аденском заливе сомалийские пираты захватили алжирский балкер Blida, который шел из Салалах (Оман) в Танзанию с грузом клинкера. Экипаж Blida состоит из 27 человек – граждан Алжира, Украины и Филиппин.