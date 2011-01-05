«Засланные казачки» в новогоднюю ночь исказили Гимн Украины?

Житель Ивано-Франковска Руслан КОЦАБА просит генерального прокурора Виктора ПШОНКУ возбудить уголовное дело по факту надругательства в новогоднюю ночь над Государственным Гимном Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН письме Р.КОЦАБЫ к В.ПШОНКЕ.

«В ночь из 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года в момент перехода часов после 12 часов ночи, то есть во время перехода из одного года в следующий, на главной площади Украины всегда раздается Государственный Гимн Украины «Ще не вмерла України…», который транслируется по всем каналам на Украину, - напоминает житель Ивано-Франковска. - Так было все годы, с тех пор как были приняты Верховной Радой главные символы нашего Государства – Герб Трезуб и гимн «Ще не вмерла України і слава, і воля» на слова П.Чубинского и музыку М.Вербицкого. Слова и музыка Государственного Гимна Украины утверждены Законом Украины «О Государственном Гимне Украины», статья 1, еще 6 марта 2003 года, подписанном тогдашним Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ. В том же законе сказано: «Статья 3. Надругательство над Государственным Гимном Украины влечет за собой ответственность, предусмотренную законом».

Р.КОЦАБА считает, что «иначе, как надругательством над Государственным Гимном Украины, нельзя считать нынешний переход с 2010-го в 2011-й год! Всем известный гимн на главной площади Украины прозвучал урезанным! Из него выброшенные слова: «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

«Кто совершил надругательство на Государственным Символом? Кто считает себя таким себе «вороженьком», который от страха перед украинским национальным, который стал Государственным, Гимном в угоду настоящим врагам изъял слова из текста? Кто даст надлежащую оценку организаторам этого позорного действа на главной площади Украины?», – спрашивает житель Ивано-Франковска.

Р.КОЦАБА уверен, что украинский народ «правильно оценит антиукраинские действия таких засланных «казачков» и, раньше или позже, выбросит их на свалку истории. Но надлежащее реагирование должны осуществить официальные лица, призванные защищать Закон и привлекать виновных в надругательстве над государственными символами к ответственности».

«Поэтому обращаюсь к Генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело по факту надругательства над Государственным Гимном Украины, осуществленное во время празднования нового, 2011-го года, – отмечает Р.КОЦАБА. - Предлагаю провести соответствующие действия в отношении руководства Киевского городского совета и Киевской городской администрации по установлению виновных в этом позорном факте издевательства над титульной нацией. Дополнительно напоминаю о предусмотренной законами Украины процедуру и сроках для предоставления письменного ответа по факту надругательства над Государственным Гимном Украины».