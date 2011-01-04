Нацбанк выпустил монету с лубочным котом (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию “Восточный календарь”, вводит в обращение 25 января памятную монету «Год Кота (Кролика, Зайца)» номиналом 5 гривень. Памятная монета посвящена году Кота – одного из животных Восточного календаря, который основан на двенадцатилетнем цикле Юпитера, наибольшей планеты Солнечной системы.

Об этом сообщает сайт Нацбанка.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество «пруфф», масса в чистоте - 15,55 г, диаметр - 33,0 мм, тираж - 20 000 штук. Группа монеты - рифленая.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым, – надпись НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ, обрамленная стилизованным растительным орнаментом, номинал 5/ ГРИВЕНЬ; внизу – год чеканки монеты 2011, а также обозначение металла, его пробы – Ag 925, массы в чистоте – 15,55 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты в обрамлении стилизованным растительным орнаментом изображен в лубочном стиле кот (глаза из зеленого альпинита). Над этой композицией и под ней размещены абрисные фигурки всех 12 символов восточного календаря.

Авторы эскизов: Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Авторы моделей: Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.