МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации на юге России

Южный региональный центр МЧС РФ прогнозирует в январе возникновение чрезвычайных ситуаций на юге России из-за очень сильного снегопада и налипания мокрого снега, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на прогноз ведомства.

"Непогода может привести к обрыву линий электропередачи, повреждению легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, повалу деревьев, затруднению в работе всех видов транспорта, авариям, а также выходом из строя объектов жизнеобеспечения", - отмечается в прогнозе МЧС.

Также сообщается, что в Адыгее возможно подтопление населенных пунктов и размыв берегов рек. В Дагестане, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также Северной Осетии возможен сход снежных лавин. Сильные снегопады отмечаются в предгорных и горных районах Краснодарского края.