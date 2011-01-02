В Донецкой области подросток выстрелом из обреза ранил другого

В Донецкой области 16-летний ученик общеобразовательной школы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, выстрелом из обреза охотничьего ружья причинил дробные ранения груди 14-летнему парню.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, виновник задержан, оружие изъято, раненый находится в больнице.