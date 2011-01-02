В Донецкой области подросток выстрелом из обреза ранил другого
19:33, 02 января 2011Общество
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В Донецкой области 16-летний ученик общеобразовательной школы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, выстрелом из обреза охотничьего ружья причинил дробные ранения груди 14-летнему парню.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, виновник задержан, оружие изъято, раненый находится в больнице.
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