Украина обнулила импортную пошлину на алкогольную продукцию и спирт

С 1 января 2011 года Украина в рамках обязательств перед Всемирной организацией торговли обнулила импортные пошлины на алкогольную продукцию и спирт.

Это одно из отложенных обязательств, которые взяла на себя Украина при вступлении во ВТО в 2008 году.

Как сообщалось, в 2010 году ввозная пошлина на спирт составляла 10% с 1 л 100%-ного спирта, для вермутов, виноградных вин с добавлением растительных экстрактов – 1 евро с 1 л напитка, для коньяков, ликеров, наливок – 3,5 евро с 1 л 100%-ного спирта.

По предварительным подсчетам, потери государственного бюджета из-за отмены ввозных пошлин будут равняться 16 млн. дол.