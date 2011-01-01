Евреи поблагодарили Януковича за сохранение памятных мест во Львове

Евреи Северной Америки поблагодарили украинскую власть за сохранение памятных мест еврейского народа во Львове.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН письме на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, подписанном руководителями международных еврейских общественных организаций, в частности, Еврейского совета Северной Америки (Нью-Йорк, США), Канадского еврейского конгресса (Торонто, Канада), Союза советов по делам евреев бывшего Советского Союза (Вашингтон, США).

“Мы чрезвычайно благодарны Вам и министру культуры Украины Михаилу КУЛИНЯКУ за сохранение нашей общей памяти”, - говорится в письме.

Его авторы подчеркивают: “Ваша принципиальная позиция позволила сохранить от разрушительной застройки территорию известного львовского фортификационного комплекса “Цитадель”, где во времена Великой Отечественной войны находился концентрационный лагерь “Шталаг-328”, в котором были замучены около 284 тыс. военнопленных из стран антигитлеровской коалиции, а также территорию одного из святейших еврейских мест – Старого еврейского кладбища во Львове”.

“Обе сакральные мемориальные территории на протяжении предыдущих лет подверглись тяжелому разрушению”, - констатируется в письме.

В то же время, как объясняют его авторы, “внесение этих исторических мест в государственный реестр памятников позволило осуществить, наконец, торжество справедливости: остановить строительство на пропитанной кровью многих десятков тысяч военнопленных территории Цитадели гостинично-развлекательного комплекса, а также прекратить незаконную хаотичную застройку Краковского рынка, который находится на территории Старого еврейского кладбища”.

В письме также выражается благодарность общественным деятелям, ученым, руководству и специалистам Государственной службы по сохранению национального культурного наследия Украины, авторам исследований, чья преданность и вклад являются особыми для создания весомого исторического исследования вышеуказанных мест.