Объявлена в розыск начальник антинаркотического отдела милиции

Сегодня объявлен в розыск начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД Украины в Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Сегодня объявлена в розыск руководитель тех правоохранителей, которые недавно задержаны на взяточничестве", - сказала корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Татьяна ГОША.

При этом она напомнила, что 15 декабря 2010 г. возбуждено уголовное дело против двух оперуполномоченных ОБНОН УМВД Украины в Житомирской области, которые требовали у гражданина взятку в сумме 15 тыс. долларов. Обвиняемые в совершении преступления задержаны и взяты под стражу.

"В ходе досудебного следствия установлено, что старший оперуполномоченный ОБНОН УМВД Украины в области в течение 2010 года злоупотреблял служебным положением. Имея влияние на наркозависимого жителя Житомира, он давал ему незаконные указания по совершению преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Также отмечается, что на основании таких фактов против этого гражданина (старшего уполномоченного - УНИАН) возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины и постановлением Королевского райсуда Житомира избрана мера пресечения - взятие под стражу.

"В ходе досудебного следствия установлено, что нарушал действующее законодательство также начальник ОБНОН УМВД Украины в области", - отметили в прокуратуре.

"В частности, используя авторитет занимаемой им должности и злоупотребляя служебным положением, для искусственного наращивания показателей в работе и получения взяток, сопряженных с вымогательством за содействие в избежании от уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, начальник ОБНОН областного управления милиции давал незаконные указания своим подчиненным - работникам ОБНОН по подстрекательство к совершению указанных преступлений другими лицами ", - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

На основании установленных фактов против начальника ОБНОН УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Однако обвиняемый на вызов в следственные органы не явился и не сообщил о своем месте нахождения. В связи с такими обстоятельствами, 30 декабря 2010 начальник ОБНОН УМВД Украины объявлен в розыск.

Досудебное следствие продолжается.