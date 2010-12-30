6 иностранных компаний хотят строить концессионные дороги в Украине

Несколько иностранных компаний заинтересовано в строительстве концессионных дорог в Украине. Об этом свидетельствует справка «Укравтодора», имеющаяся в распоряжении УНИАН.

Кроме того, в строительстве на условиях концессии дороги Львов-Броды заинтересовано украинское ОАО «ВНК Розточчя СТ».

Согласно документу, иностранная компания Gerlux Group S.A. (Люксембург) заинтересована в таких объектах, как строительство автодорог Львов - Тернополь -Винница - Умань - Знаменка - Днепропетровск, Одесса - Николаев - Днепропетровск, Красноперекопск - Джанкой - Керчь, Херсон - Новоазовск и южной Трансъевропейской магистрали Западная граница Украины (с. Косины) - Киев.

Французская «Vinci» - второй очереди Большой кольцевой дороги (БКД) вокруг Киева, Hyindai Engineering (Южная Корея) - автодорог Броды - Ривне, Днепропетровск - Запорожье - Мелитополь - Джанкой - Симферополь, ITNL (Индия) - автодороги Ульяновск - Николаев - Херсон - Красноперекопск - Симферополь, Bouygues (Франция) - Одесса - Рени и КПП «Щербаковка» - Харьков, Strabag (Австрия) - первой очереди БКД вокруг Киева.

Как сообщал УНИАН, глава «Укравтодра» Владимир ДЕМИШКАН сообщил, что в ведомство обратилось несколько компаний относительно строительства платных дорог. При этом он выделил индийскую ITNL, отметив, что она готова уже в феврале 2011 г. выделить средства на разработку ТЭО по строительству объектов ее заинтересовавших. По словам главы «Укравтодора», в частности, ITNL заинтересована в строительстве дороги Львов-Луганск и Керченского моста на условиях концессии, а также Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Как подчеркнул В.ДЕМИШКАН, платные дороги строятся на средства инвесторов, а не государства, при этом они пролегают параллельно бесплатным дорогам.