Перед новогодними праздниками милиции «подтянули» русский язык

На новогодние праздники МВД усиливает охрану общественного порядка на объектах пассажирской инфраструктуры железнодорожного транспорта в западном регионе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, для этого будет привлечено 330 инспекторов патрульной службы линейных отделов внутренних дел, еще 72 милиционера в составе нарядов сопровождения поездов будут охранять покой пассажиров поездов пассажирского, местного и пригородного сообщения.

Также наибольшее количество нарядов будет обеспечивать правопорядок и оказывать помощь гражданам, которые в этом нуждаются, на станциях, расположенных в горной местности.

Учитывая, что многие граждане будут заниматься зимними видами спорта, на специальных занятиях по служебной подготовке, которые были проведены на текущей неделе, милиционеры изучали и практически отрабатывали методы оказания медицинской помощи при переохлаждении, травмах, связанных с падениями во время скоростного спуска с гор в местах, не приспособленных для занятий горнолыжным спортом, получили специальные информационные справочники по вопросам курортно-туристического дела в украинских Карпатах.

Из-за ежегодного роста количества туристов из Российской Федерации в первый раз за десятилетие проведено занятие по усовершенствованию разговорного русского языка.

Вместе с тем в МВД отметили, что передислокация значительной части сил патрульной службы милиции на станции в горные районы не ослабит охрану правопорядка на вокзалах областных центров и узловых станциях. Количество нарядов патрульной службы на объектах Львовской железной дороги уже увеличено за счет привлечения военнослужащих Западного территориального командования внутренних войск МВД Украины.