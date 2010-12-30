В Никополе жестоко избили помощника мэра

В Никополе Днепропетровской области 28 декабря около 20.00 трое неизвестных жестоко избили старшего помощника городского головы Андрея КОМИСАРОВА у его дома.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными травмами в неконтактном состоянии. 29 декабря санитарной авиацией А.КОМИСАРОВ переправлен в одну из больниц Днепропетровска. Он находится в тяжелом состоянии.

По данному факту следственным отделом Никопольского городского отдела милиции возбуждено уголовное дело по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Следствие рассматривает все возможные версии, связанные как с его личной жизнью, так и служебной деятельностью.