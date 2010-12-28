В крушении вертолета погибли вице-мисс Украина Вселенная и еще две модели

Стали известны имена пилота и пассажирок разбившегося под Днепропетровском вертолета SA-341 - GAZELLE (бортовий № UR-MANN).

Как сообщили «Сегодня» в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, управлял летательным аппаратом бывший военный пилот Вадим Власенко, которого характеризуют как опытнейшего вертолетчика. Вместе с ним летели 19-летняя Екатерина Ветчинкина, 19-летняя Яна Бондаренко и 22-летняя Злата Маширова.

Все они, – известные одесские модели. В частности, Ветчинкина была четвертой вице-мисс Украина Вселенная-2009 и второй вице-Miss Teen Ukraine 2008, вела развлекательные программы на одесском телеканале «ОК».

Напомним, трагедия произошла в 10:15 воскресенья у села Бутовичевка Солонянского района. Вертолет SА-341-Gazelle совершал частный рейс из некой элитной турбазы в Днепропетровской области через Николаев в Одессу. Среди версий рассматриваются ошибка пилота или неисправность техники.