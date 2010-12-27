Табачник планирует сотрудничество с кадетами, скаутами и пластунами

В 2011 году планируется возродить всеукраинскую патриотическую игру «Зарница» в сотрудничестве с кадетами, скаутами и пластунами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК в Кировограде.

Д.ТАБАЧНИК на заседании Совета областной организации ветеранов Украины выступил с инициативой вернуть в школы уроки памяти при участии ветеранов. «Нужно отработать программу. Не стоит рассказывать обо всех военных операциях, о них дети узнают из учебников. Лучше, если это будут живые воспоминания, переживания», - отметил министр.

«Молодежь должна потянуться к тематике ветеранских организаций», - считает он.