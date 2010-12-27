Табачник планирует сотрудничество с кадетами, скаутами и пластунами
00:00, 27 декабря 2010Общество
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Чтобы молодежь тянулась к ветеранам
В 2011 году планируется возродить всеукраинскую патриотическую игру «Зарница» в сотрудничестве с кадетами, скаутами и пластунами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК в Кировограде.
Д.ТАБАЧНИК на заседании Совета областной организации ветеранов Украины выступил с инициативой вернуть в школы уроки памяти при участии ветеранов. «Нужно отработать программу. Не стоит рассказывать обо всех военных операциях, о них дети узнают из учебников. Лучше, если это будут живые воспоминания, переживания», - отметил министр.
«Молодежь должна потянуться к тематике ветеранских организаций», - считает он.
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