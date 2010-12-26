Путин: обледенение усилилось в 4 раза

Непогода в воскресенье оставила без электроснабжения 412 тысяч россиян, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с руководителями МЧС, Минтранса и Минэнерго.

"Мы переживаем очередную погодную аномалию. Ветер усиливается, обледенение усилилось в четыре раза по сравнению с нормой. На 15:00 дня в воскресенье 412 тысяч человек остались без электроснабжения. К 18:00 цифра сократилась до 121,5 тысяч", - цитирует премьера ИТАР-ТАСС.