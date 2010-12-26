Янукович не исключает, что заказчики убийства Гонгадзе будут найдены

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что следствие обнаружит заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом глава государства сказал сегодня в интервью программе «ТСН - неделя» в эфире телеканала «1+1».

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что выделенная в отдельное дело вторая часть следствия по этому делу – по выявлению заказчиков убийства – не завершена.

«Там же нужно много чего сделать. Те, кто занимался этими вопросами до этого, в разные времена много потеряли времени по разным причинам. И сейчас тех «белых пятен» в следствии очень много. Их нужно изучать и давать на них ответы. И с правовой точки зрения они говорят, что в суд такие материалы нельзя подавать», - объяснил ситуацию В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что «всегда есть шанс» найти заказчиков убийства.

«Но нужны доказательства», - отметил Президент.