В катастрофе вертолета погибли пилот и три пассажира
15:33, 26 декабря 2010Общество
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Трагедия за 20 км от Днепропетровска
В 20 км от Днепропетровска сегодня разбился вертолет.
Как сообщает телеканал ICTV, по данным Министерства инфраструктуры, в аварии погибли четыре человека - пилот и трое пассажиров.
Группа МЧС выехала на место катастрофы.
Вертолет иностранного производства имел украинскую регистрацию.
Эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти из-за сильного тумана.
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