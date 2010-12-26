В катастрофе вертолета погибли пилот и три пассажира

15:33, 26 декабря 2010
Общество
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Трагедия за 20 км от Днепропетровска

В 20 км от Днепропетровска сегодня разбился вертолет.

Как сообщает телеканал ICTV, по данным Министерства инфраструктуры, в аварии погибли четыре человека - пилот и трое пассажиров.

Группа МЧС выехала на место катастрофы.

Вертолет иностранного производства имел украинскую регистрацию.

Эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти из-за сильного тумана.

 

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