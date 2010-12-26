Милиционер пытался выкопать голубую ель

10:49, 26 декабря 2010
Общество
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К утру уволили и его, и его начальника

Из органов внутренних дел уволен сотрудник милиции, пытавшийся сегодня ночью выкопать голубую ель в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, милиционер был пойман с поличным. Он пытался избежать ответственности, прикрываясь служебным удостоверением, и просил коллег отпустить его.

Задержанный был доставлен в дежурную часть Киевского райотдела милиции Симферополя.

«За действия, дискредитирующие звание офицера милиции, он уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный начальник отстранен от занимаемой должности», - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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