Милиционер пытался выкопать голубую ель

Из органов внутренних дел уволен сотрудник милиции, пытавшийся сегодня ночью выкопать голубую ель в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, милиционер был пойман с поличным. Он пытался избежать ответственности, прикрываясь служебным удостоверением, и просил коллег отпустить его.

Задержанный был доставлен в дежурную часть Киевского райотдела милиции Симферополя.

«За действия, дискредитирующие звание офицера милиции, он уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный начальник отстранен от занимаемой должности», - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.