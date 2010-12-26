В Париже из-за сильных снегопадов вода поднялась на 4,5 метра

Сильные снегопады и дожди привели к резкому подъему уровня воды в Сене в черте Парижа. Сегодня он достиг отметки в 4,5 м выше нормы.

Подобной ситуации в столице Франции не было с марта 2006 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время затоплены нижние уровни набережных правого и левого берега. Проложенные там в 1970-е годы пути имеют большое значение для автомобильного движения в городе и выезда на автострады к востоку от него. В ряде кварталов уже возникли сильные заторы.

По реке запрещено движение речных трамвайчиков, что в праздничные дни наносит владеющим ими компаниям крупный ущерб. Экипажам всех грузовых судов приказано быть крайне осторожными, чтобы избежать ударов кораблей о мосты и берега. Сокращена и допустимая длина сцепленных барж, что значительно осложняет доставку грузов в различные города, расположенные выше и ниже по течению реки.

Префектура полиции призвала владельцев плавучих домов-барж, стоящих у многих набережных Парижа, тщательно проверить швартовку, чтобы суда не сорвало усиливающимся течением.

По прогнозам метеоцентра, в начале следующей недели осадки в парижском районе вновь возобновятся, отмечает NEWSru.