Сильный снегопад сменил "ледяной дождь" в Москве

Сильный снегопад пришел на смену "ледяному дождю", начавшемуся в Москве в субботу вечером, передает РИА Новости.

Снегопад в российской столице начался около двух часов назад. Гололед на улицах Москвы к утру воскресенья не прекратился. Накануне вечером синоптики предполагали, что повышение температуры немного улучшит ситуацию, превратив лед в "ледяную кашу". Тем не менее, к утру воскресенья сильный гололед в городе сохраняется, редкие пешеходы стараются держаться за здания, ограды, идут по обочинам магистралей.

На сучьях деревьев образовалась толстая корка льда, от тяжести ветви наклонились, есть подломившиеся деревья. На крышах домов, на козырьках подъездов образовались сосульки.

Около 100 населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества в воскресенье из-за налипания мокрого снега и льда на линии электропередач, сообщил РИА Новости представитель управления информации подмосковного МЧС. "Около 100 населенных пунктов в 16-ти районах Подмосковья остались без света. Сейчас там ведутся восстановительные работы. Пострадали жители почти всего Подмосковья, проблема не затронула только север области", - сказал представитель МЧС.

Работа московского аэропорта "Домодедово" приостановлена из-за обрыва электропроводов на двух подмосковных подстанциях, сообщила руководитель пресс-службы аэропорта.

Перебои в подаче электроэнергии на внешние источники питания Московской железной дороги (МЖД) привели к задержке поездов. Из-за перебоев в подаче электропитания движение на Киевском, Белорусском и Горьковском направлениях нарушено.