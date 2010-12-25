Браконьеры застрелили последних лосей в Черкасской области

Браконьеров, которые застрелили двух последних лосей на территории одного из охотничьих обществ Черкасской области, задержали работники областной ГАИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, осуществляя очередной объезд воспроизводительного участка ООО "Дальний кордон" вблизи села Буряковое Чигиринского района, лесник увидел автомобиль и двух мужчин возле него. При помощи биноклґ ночного виденья лесник установил, что двое неизвестных убили последних представителей популяции лосей в области и загружали их туши в авто. Он немедленно известил об этом милицию.

На место события выехал наряд сотрудников отделения ГАИ. Браконьеры, поняв, что их разоблачили, попытались скрыться с места преступления, но были задержаны возле Чигирина. Как выяснилось, браконьерами оказались жители Кировоградской области.

Установлено, что браконьеры ночью, осторожно подъехав к кормушке животных, заприметили двух лосей. Они застрелили двух самок, одна из которых была беременной. По словам лесников, это были последние лоси, жившие на воле. Неделю назад был уничтожен самец, тело которого так и не нашли.

Браконьерам угрожает штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов или условное лишение свободы сроком на 3 года. Сейчас проводится расследование, возбуждено уголовное дело.