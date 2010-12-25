В Житомире на взятке поймали двух офицеров ВБНОН
15:31, 25 декабря 2010Общество
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Требовали 15 тысяч долларов
Работники Службы внутренней безопасности МВД Украины задержали двух офицеров отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков житомирской милиции во время получения взятки в размере 15 тыс. дол.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
Как выяснилось, офицеры милиции требовали деньги у родственников задержанного наркозависимого за непривлечение его к уголовной ответственности.
Милиционеры-взяточники задержаны по ст.115 УПК Украины. Уголовное дело расследует прокуратура Житомира.
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