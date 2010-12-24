Внеблоковый статус не означает, что Украина занимает круговую оборону.

Об этом начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО заявил в эфире программы «О главном» на Первом Национальном телеканале.

Говоря об особенностях функционирования ЗСУ после провозглашения Украиной внеблокового статуса, он отметил: «И в этой ситуации, мной, как начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины, также было проведено определенное перераспределение заданий. Были уточнены задания видам Вооруженных сил, Генеральному штабу».

В то же время Г.ПЕДЧЕНКО отметил, что «внеблоковость – не значит, что Украина занимает круговую оборону». «Напротив. Мы своими действиями сегодня показываем, что мы миролюбивое государство. Мы активно принимаем участие во всех международных процессах в военной сфере, в международном сотрудничестве: и с Европейским Союзом, и Североатлантическим Альянсом, и с Россией. Это именно те приоритеты, которые сегодня определены в нашей политике», - сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.