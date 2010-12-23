«Роза Ветров» просит ФГИУ провести открытый конкурс по продаже МАУ

Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) заявляет о намерении заплатить 492 млн. 900 тыс. грн. за государственный пакет акций компании "Международные авиалинии Украины" в размере 61,58% уставного капитала компании, и просит ФГИУ провести открытый аукцион по продаже МАУ.

Об этом говорится в письме генерального директора авиакомпании «Роза Ветров» Владимира КАМЕНЧУКА к председателю Фонда государственного имущества Украины Александру РЯБЧЕНКО, копия которого передана УНИАН.

Как отмечается в письме авиакомпании «Роза Ветров», «нам стало известно, что Фондом государственного имущества Украины было принято решение о приватизации государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Приватизации подлежит пакет акций в количестве 335 тыс. простых именных акций, суммарной номинальной стоимостью 63 млн. 449 тыс. грн., что составляет 61,58% уставного капитала общества. Авиакомпания "Роза Ветров" выражает намерение приобрести вышеупомянутый пакет акций, и заявляет, что готова оплатить Фонду госимущества Украины за госпакет акций МАУ сумму в размере не менее 492 млн. 900 тыс. грн., что по курсу НБУ является эквивалентом 62 млн. долларов США».

«Роза Ветров» подчеркивает, что ее инвестиции в МАУ позволят улучшить уровень предоставления услуг на рынке авиаперевозок в Украине, что предоставит возможность украинским авиаперевозчикам конкурировать с западными авиакомпаниями. Эта проблема является важной и актуальной для государства, особенно в канун проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года”, - отмечается в письме. В «Розе Ветров» считают, что само событие проведения Евро-2012 значительно увеличивает стоимость государственного пакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В «Розе Ветров» считают, что продажа госпакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины" должна осуществляться открыто, на конкурсной основе, в соответствии со ст. 15 Закона Украины "О приватизации государственного имущества".

При этом В.КАМЕНЧУК напоминает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем обращении относительно приватизации к Совету национальной безопасности и обороны Украины выразил основное требование к ФГИУ - обеспечение прозрачной приватизации и проведение открытых конкурсов.

В связи с этим «Роза Ветров» просит ФГИУ осуществлять продажу государственного пакета акций Совместного ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в размере 61,58% уставного капитала общества на конкурсной основе, путем проведения продажи на конкурсе с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

По убеждению «Розы Ветров», при условии проведения аукциона, приватизация состоится прозрачно и открыто, потому что в аукционе смогут принять участие все заинтересованные лица, государственный бюджет получит максимально возможную сумму за продажу госимущества, а авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сможет найти эффективного владельца.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября с.г. председатель Фонда госимущества А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил: ФГИУ считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять не менее 250 млн. грн.

Авиакомпания «Днепроавиа» выразила намерение приобрести госпакет за 516 млн. грн.