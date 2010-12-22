За яичницу на Вечном огне возбудили уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело против женщины за приготовление яичницы на Вечном огне в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве.

Согласно сообщению, 16 декабря этого года на некоторых Интернет-сайтах была размещена информация и видеоматериалы о нарушении общественного порядка возле памятника «Вечной Славы» и ненадлежащего реагирования на это работников милиции.

По этому поводу управление общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве провело служебное расследование, во время которого выяснено, что 16 декабря двое инспекторов патрульной службы роты патрульной службы Печерского РУ ГУМВД Украины в Киеве во время патрулирования на территории парка «Славы» возле памятника «Вечной Славы» заметили четырех неизвестных, которые пытались приготовить яичницу и сосиски на Вечном огне, при этом свои действия фиксировали на видеокамеру.

Руководствуясь ст.2 Закона Украины «О милиции», с целью прекращения противоправных действий, стражи порядка сделали замечание гражданам и сообщили, что их действия противоречат требованиям законодательства. После короткого разговора с патрульными, четверо лиц собрали свои вещи и в сопровождении наряда милиции оставили территорию парка, а стражи порядка продолжили патрулирование. Однако спустя некоторое время, воспользовавшись отсутствием милиционеров, участники акции вернулись к памятнику «Вечной Славы» и снова начали жарить яичницу на Вечном огне.

По результатам расследования начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве генерал-лейтенант милиции Алексей КРИКУН подписал приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности пятерых работников Печерского райуправления столичной милиции, из которых двое уволены из органов внутренних дел.

При этом в милиции сообщили, что в результате розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий возле памятника «Вечной Славы» задержана 32-летняя местная жительница, одна из участниц событий. Следственный отдел Печерского РУ ГУМВД Украины в Киеве в отношении нее возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «хулиганство» и избрал меру меры пресечения – содержание под стражей. Другие участники преступления устанавливаются. Следствие по делу продолжается.