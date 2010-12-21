В Запорожской области спецслужбы остановили поезд

В Запорожской области сегодня ночью спецслужбы остановили поезд из-за сообщения о минировании вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области, сегодня в 0.30 от оперативного дежурного пункта Гражданской обороны поступило сообщение о минировании двух вагонов состава, который был отправлен на ОАО "Запорожсталь" из Житомира и Львова для переплавки металлолома.

В связи с сообщением о возможном взрыве на место прибыли сотрудники всех экстренных служб: спасатели МЧС, сотрудники милиции, Госавтоинспекции, спецподразделения "Кобра", а также СБУ и «скорая помощь» - всего 10 единиц техники и 39 человек.

По данным пресс-службы МЧС, "в ходе работ, проведенных взрывотехниками и кинологами, взрывоопасные предметы в вагонах обнаружены не были, тем не менее, утром начались работы по разгрузке и проверка на предмет наличия взрывчатки".

Официальной информации об итогах проверки пока нет.