Харькову навязывают малороссийские новогодние гуляния?

Ривненская областная организация Украинской народной партии обеспокоена засильем во время новогодних праздников российских скоморохов и матрешек в Киеве и в областных центрах Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление обнародовала пресс-служба областной организации УНП.

По словам руководителя облорганизации, члена правления УНП Светланы НИКОЛИНОЙ, скоморохи, медведи, самовары, балалайки и матрешки заполонили площади украинских городов не случайно. Ведь все эти традиционно русские символы празднования Нового года призваны продемонстрировать историческое единство украинского и российского народов, а в конечном итоге – отсутствие украинского народа вообще, поскольку кобза, бандура, вертепы, колядки или казацкие соревнования встречаются в настоящее время в Украине значительно реже, чем балалайки и матрешки.

«Позорная и тотальная русификация продолжается не только в теле- или радиопространстве, но и абсолютно везде. Чужие символы, чужие праздники, чужой язык и чужое государство навязываются украинцам потугами не только одиозного Дмитрия ТАБАЧНИКА, но и усилиями управлений и отделов культуры, которые, собственно, и организуют „малорусский” аналог московских „гуляний”, - говорится в заявлении пресс-службы облорганизации УНП.

Как сообщалось, 19 декабря в центре Харькова установили 300-литровый самовар и 8-метровые матрешки.