Новый ректор ДонНУ считает, что против него ведут спланированную кампанию

Профессор Юрий ЛЫСЕНКО, избранный конференцией трудового коллектива ректором Донецкого национального университета, считает, что неожиданное появление нового претендента на эту должность уже после выборов – это «очередной элемент чьей-то спланированной кампании».

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о том, что 17 декабря Окружной административный суд г. Киева фактически аннулировал выборы ректора ДонНУ, так как якобы своим решением суд признал незаконным избрание ректора университета и запретил Министерству образования заключать контракт с победителем. По информации СМИ, причиной такого решения суда стал иск доктора юридических наук, профессора Александра КОРЫСТИНА, который обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону о высшем образовании, «не была представлена в гонках на место ректора».

Новый ректор подчеркнул, что никогда и никто из Министерства образования и науки, молодежи и спорта не говорил ему, что после выхода из избирательной гонки экс-ректора Владимира ШЕВЧЕНКО на должность руководителя ДонНУ претендует кто-то еще, кроме нынешнего и. о. ректора Петра ЕГОРОВА и его самого - Ю.ЛЫСЕНКЕО.

«Нет, никто никогда не говорил, не заявлял (о кандидате А.КОРЫСТИНЕ). Вы понимаете, мы работали в том поле, которое нам предоставило Министерство образования и науки…. Появление любой другой кандидатуры – это, по сути дела, должно регулировать министерство», - пояснил Ю.ЛЫСЕНКО.

Он напомнил, что 10 декабря в конференции университета принимали участие два представителя Министерства образования: заместитель министра Евгений СУЛИМА и руководитель по кадрам Николай БРАТЧЕНКО, которые представили только двух кандидатов – его и П.ЕГОРОВА.

Ю.ЛЫСЕНКО рассказал, что после выборов, 14-15 декабря, он ездил в Киев отвозить в министерство результаты конференции для утверждения его ректором ДонНУ. Там он встречался в течение этих двух дней и с руководителем кадрового управления, и с заместителем министра Е.СУЛИМОЙ, но тогда ему тоже никто не говорил о каком-либо третьем кандидате. «Никто мне в Киеве в министерстве о новом претенденте не говорил. Даже не было намеков, типа «ты рано радуешься» и т.д.», - сказал профессор и добавил, что и сегодня его официально об этом «никто не оповещает», «все сообщения идут пока из Интернета».

При этом Ю.ЛЫСЕНКО предположил, ссылаясь на мнение коллег, «некоторых наших специалистов», что «фактически дело, так сказать, суд мог принять в производство и на основании этого иска (А.КОРЫСТИНА) мог приостановить действие конференции». Но, по словам профессора, из своих источников он узнал, что в сводках решений судебных заседаний (Окружного административного суда Киева) такого вердикта нет.

«Есть предположение, что суда еще не было. Потому что… смотрели сводки решения судов, и мне сказали, что никакого такого решения еще нет», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО, добавив, что похожие слухи были, например, о его недавнем увольнении.

На вопрос: «Считаете ли Вы, что подобные разговоры о новом кандидате и суде идут на неофициальном уровне и кто-то умышленно распространяет эти слухи?» Ю.ЛЫСЕНКО ответил: «Ну да. Но это, в основном, тоже элемент, как элемент какой-то спланированной кампании».

Он считает, что эта кампания направлена против него и против решения трудового коллектива университета. «Кому будет приятно такое? Мне же тоже неприятно услышать это, ведь я победил в честной борьбе…», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО, отметив, что выборы ректора 10 декабря были открытыми и прозрачными, в присутствии множества журналистов, под объективами телекамер.

Он сообщил, что будет вместе с теми, кто его поддержал, обращаться еще к народным депутатам и к журналистам, «чтобы они в этой ситуации попытались помочь нам разобраться». «Я думаю, что и журналистское слово должно сыграть свою определенную роль, и мы должны достучаться до тех, от кого зависит справедливое решение данной проблемы», - сказал Ю.ЛЫСЕНКО. По его словам, «за нашими событиями, уверен, следят и за рубежом. Они следят за зарождающейся демократией в Украине, и как эта демократия отстаивает свои права и ищет какие-то пути для решения проблем».