В Тернопольской области мужчина ранил ножом пятерых несовершеннолетних

В Тернопольской области пятеро несовершеннолетних парней получили ножевые ранения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел в селе Колодеевка Подволочиского района.

По данным правоохранителей, ночью к компании подростков подъехал автомобиль, водитель которого начал звать одну из несовершеннолетних девушек. Потом он вышел из автомобиля и попробовал затолкать ее в салон силой. Когда ребята заступились за девушку, на помощь водителю пришел пассажир автомобиля. Во время драки 37-летний водитель достал нож и начал наносить удары 16-18-летним парням в шею и грудь.

Трое раненных на данное время находятся в медицинских заведениях Тернополя, один прооперирован во Львове.

Двух подозреваемых задержали. Мужчины объяснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и искали женскую компанию, а увидев знакомую девушку, решили взять ее с собой. Следствие продолжается.