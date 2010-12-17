В столкновении "Газели" с грузовиком погибли три человека, еще 9 ранены

В Херсонской области в результате столкновения микроавтобуса "Газель" с грузовым автомобилем Renault погибли три человека, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 9.15 16 декабря в Каховском районе Херсонской области на 284-му км автодороги "Одесса-Мелитополь".

Выполняя обгон, водитель "Газели" совершил лобовое столкновение с грузовиком Renault.

На месте ДТП погибли три пассажиров автобуса - мужчина и две женщины, жители города Берислав Херсонской области.

Сам водитель и 6 пассажиров получили травмы (переломы и черепно-мозговые травмы) и госпитализированы в Каховскую райбольницу и городскую больницу Новой Каховки. Еще двое пассажиров после получения первой медицинской помощи были отпущены домой.

По факту ДТП ведется следствие.