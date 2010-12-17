Генпрокуратура проверяет информацию о голодовке 40 заключенных

Генеральная прокуратура Украины организовала проверку появившейся в СМИ информации о том, что 40 заключенных Новгород-Северского учреждения исполнения наказаний объявили голодовку из-за неподобающего материально-бытового обеспечения, питания и лечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующий сюжет «Голодный протест в колонии» был показан ТСН (канал «1+1») 15 декабря.