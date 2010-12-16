Завтра в Крыму - 11° тепла

Завтра в южной части Украины, в восточных и большинстве центральных областей ожидаются сложные погодные условия: снег и мокрый снег, на юго-востоке с дождем, местами сильные осадки, метели, налипание мокрого снега, гололед, порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

На остальной территории без существенных осадков, лишь днем в северных областях снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины гололедица. Температура ночью 10-15° мороза (в Карпатах 14-19°), днем 3-8° мороза; в южных и восточных областях ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киевской области в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.