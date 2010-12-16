Пресс-конференция "Участие Украины в гуманитарном сотрудничестве на пространстве СНГ"

20 декабря в 14.30 в пресс-центре информационного агентства УНИАН состоится пресс-конференция на тему "Участие Украины в гуманитарном сотрудничестве на пространстве СНГ. Издание учебника украинского языка для стран Содружества".

В пресс-конференции примут участие:

председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, член Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ,

сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ,

исполнительный директор МФГС, Чрезвычайный и Полномочный посол Армен СМБАТЯН.

Ожидается, что участие в пресс-конференции также примут министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК и министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Участники пресс-конференции планируют рассказать об итогах межгосударственных консультаций по проведению в Киеве VI Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, обсудить планы по расширению участия Украины в гуманитарном сотрудничестве на пространстве Содружества, в частности, возможность присоединения к деятельности Совета по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Кроме того, на пресс-конференции будет представлен учебник "Украинский язык для стран СНГ", изданный при поддержке МФГС.

Пресс-конференция состоится по адресу: Киев, ул. Крещатик, 4.