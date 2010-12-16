Украина хочет иметь зоны свободной торговли и с ЕС, и с Россией

Украина заинтересована в создании зон свободной торговли и с ЕС, и с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в интервью Интернет-изданию EurActiv.

«Мы заинтересованы в том, чтобы иметь насколько возможно более свободные рынки на наших восточных и западных границах, если возможно», - сказал он.

Министр отметил, что Украина ведет переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС и одновременно обсуждает возможность создания таких правил торговли с государствами, формирующими Таможенный союз – Россией, Беларусью и Казахстаном, которые не помешали бы украинской евроинтеграции, но и позволили свободно торговать с этими странами.

«Я считаю, это было бы в интересах всех сторон в этом треугольнике», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он считает, что правила, применяемые в рамках зон свободной торговли, должны были бы базироваться на правилах Всемирной торговой организации (ВТО).

«Тогда, в основном, мы не видим серьезных препятствий, особенно если Россия также включит в процесс энергетику, поскольку, если свободная торговля ограничена только определенным количеством товаров и услуг, в таком случае будет крайне сложно согласовать сбалансированный пакет», - сказал украинский министр.

Он отметил, что Украина остается оптимистичной в переговорах, хотя и понимает, что переговоры о свободной торговле являются очень техническими, и иногда могут быть очень чувствительными.

К.ГРИЩЕНКО также добавил, что Украина была бы заинтересована и в свободной торговле с Турцией, переговоры с которой по этому вопросу только начинаются.