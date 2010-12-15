Скандал вокруг Суркиса: на конгрессе ФФУ 15 минут сражались за микрофон

Ряд делегатов ХІІ Конгресса Федерации футбола Украины предлагают внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия нынешнему президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ, однако сам Г.СУРКИС называет это предложение противоречащим регламенту.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Конгресса ФФУ делегат Сергей СТОРОЖЕНКО предложил внести в повестку дня вопрос о недоверии Г.СУРКИСУ как президенту ФФУ. Он напомнил, что в последнее время в разных городах Украины появилась антиреклама с призывами отправить Г.СУРКИСА в отставку. С.СТОРОЖЕНКО заявил, что подобные лозунги наносят вред имиджу украинского футбола, Федерации футбола Украины и лично самому Г.СУРКИСУ. По его словам, дабы опровергнуть всяческие обвинения в адрес Г.СУРКИСА и подтвердить его авторитет, нужно внести этот дополнительный вопрос в повестку дня нынешнего Конгресса.

В свою очередь, Г.СУРКИС отметил, что в соответствии с регламентом Конгресса ФФУ, предложение относительно повестки дня могут быть внесены за два месяца до даты проведения Конгресса в письменном виде. По словам Г.СУРКИСА, соответственно, предложения, внесенные в другом порядке, противоречат регламенту и не могут быть поддержаны.

Такая позиция Г.СУРКИСА вызвала резкое недовольство со стороны некоторых делегатов Конгресса, которые настаивают на рассмотрении этого вопроса. Делегаты, как поддерживающие Г.СУРКИСА, так и выступающие против него, перебивая друг друга, пытались одновременно выступать с трибуны, забирая друг у друга микрофон.

Такое противостояние продолжалось около 15 минут, после чего Г.СУРКИС призвал всех к порядку, отметив, что в соответствии с регламентом только председательствующий на Конгрессе имеет право предоставлять слово делегатам. На даный момент обсуждение этого вопроса продолжается.

Предварительно в повестку дня XII Конгресса ФФУ внесены такие вопросы: об итогах работы ФФУ в 2010 году; о программе ФФУ по развитию футбола в 2011-2015 годах; отчет о финансовой деятельности ФФУ за четвертый квартал 2009 года и 9 месяцев 2010 года; об обращении профессиональных футбольных клубов относительно их вступления как коллективных членов в Федерацию футбола Украины; организационные вопросы.

На данный момент этот проект повестки дня не утвержден.