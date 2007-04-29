На Волыни стартовала всеукраинская спортивно-патриотическая игра

На Волыни сегодня стартовала всеукраинская спортивно-патриотическая игра «Звитяга-2007». Она проходит возле поселка Цумань Киверцевского района. В ней принимают участие студенты и ученики учебных заведений Волыни, а также молодежь из других регионов Украины. Игра продлится до 2 мая, передает корреспондент УНИАН.

Игра будет проходить в рамках Года УПА на Волыни и при содействии Управления по делам молодежи и спорта Волынской ОГА.

Организатор игры – Волынская областная организация «Национальный Альянс».

Содержание соревнований заключается в определении лучшей команды из двух в ходе проведения игры. Каждая команда имеет собственный лагерь, где на специальной мачте размещен ее флаг. Задача каждой команды - завладеть и удержать до конца игры флаг противника. Выполнение этого требования обеспечивает «чистую» победу одной из команд.

Каждый участник соревнования имеет нарукавную повязку соответствующего цвета. Во время игры сотни могут «уничтожать» игроков соперника путем срывания этой повязки. Потеря повязки означает «гибель». Сорванные повязки будут предаваться в Совет высших наблюдателей, и по их количеству определяется результат игры. При установлении результатов соревнований используется специальная шкала оценивания: чем выше ранг «убитого», тем больше баллов получает команда.