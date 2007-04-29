В Волынском университете открыли выставку неизвестных материалов Леси Украинки

В Волынском государственном университете открыта выставка неизвестных материалов Леси Украинки. Среди них - неизвестные до сих пор автографы и автопечати произведений поэтессы, ее письма-карточки к родным, близким и друзьям. Рукописи преимущественно касаются пребывания Леси Украинка на лечении в Египте.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ВГУ, выставка, где презентованы неизвестны рукописи Леси Украинки, проходит под названием «Може, то тільки легенда – край той, осяяний сонцем» и экспонируется в научно-исследовательском Институте Леси Украинки. В ее открытии приняли участие члены Наблюдательного совета ВГУ во главе с академиком НАН Украины Николаем ЖУЛИНСКИМ. А народная артистка Украины Лариса КАДІРОВА, которая прочитала последний монолог Нимфы из "Лесовой песни", подала интересную идею создания театра Леси Украинка.

Кроме того, в Институте Леси Украинки, который является совместным проектом Института литературы НАН Украины имени Т.Г.Шевченко и Волынского государственного университета имени Леси Украинки, состоялась презентация новых поступлений материалов о поэтессе в вышеупомянутый институт вообще и музей Леси Украинка ВГУ в частности.