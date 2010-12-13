В Хмельницком убили 14-летнего школьника

16:18, 13 декабря 2010
Общество
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Не вернулся домой из школы...

В подвале многоэтажки в Хмельницком найдено тело 14-летнего школьника, который был задушен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, местный ученик исчез 9 декабря - он не вернулся домой из школы.

“Правоохранители, которые искали исчезнувшего подростка в микрорайоне Озерная, обнаружили его тело в подвале одного из домов. На голове погибшего был целлофановый пакет. По заключениям судмедэкспертов, причина смерти – механическая асфиксия”, - проинформировали в УМВД.

Сейчас следователи работают над раскрытием убийства.

 

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