В Хмельницком убили 14-летнего школьника

В подвале многоэтажки в Хмельницком найдено тело 14-летнего школьника, который был задушен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, местный ученик исчез 9 декабря - он не вернулся домой из школы.

“Правоохранители, которые искали исчезнувшего подростка в микрорайоне Озерная, обнаружили его тело в подвале одного из домов. На голове погибшего был целлофановый пакет. По заключениям судмедэкспертов, причина смерти – механическая асфиксия”, - проинформировали в УМВД.

Сейчас следователи работают над раскрытием убийства.