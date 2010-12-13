Спрос на доллары превышает предложение

Спрос на доллары США на украинском валютном рынке в течение прошедшей недели продолжал превышать предложение.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Как отметил эксперт, курс доллара США к гривне в течение недели с 6 по 10 декабря был на уровне 7,96-7,9750. Национальный банк Украины с интервенциями на рынок не выходил.

По словам С.МИШТЫ, при активном спросе на валюту остатки банков на корсчетах в НБУ остались на уровне предыдущей недели в пределах 16 миллиардов гривень. Рост ставок на межбанковские кредиты спровоцировал относительно небольшие остатки гривни на счетах банков в НБУ и их неравномерное распределение по банковской системе.

Как предполагает эксперт, «на текущей неделе мы сможем увидеть некоторую стабилизацию на валютном рынке, что, вероятно, будет обусловлено уменьшением количества свободной гривни на счетах банков в НБУ и повышением межбанковских ставок на короткие ресурсы».