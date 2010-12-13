Эксперт: пускать туристов в Чернобыльскую зону – опасно

ООН всячески будет поддерживать строительство нового укрытия над ЧАЭС, заверила в воскресенье в Киеве представительница организации. Впрочем, экологи считают, что на деньги, предусмотренные для сооружения укрытия, ничего путевого не построят.

Строительство нового укрытия над ЧАЭС Украина хочет завершить в 2015 году. Министр МЧС Украины Виктор Балога надеется, что проект по сооружению нового укрытия на ЧАЭС завершится своевременно. По последним данным, которые озвучило украинское правительство в сентябре этого года, на строительство саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС нужно около 900 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем было заявлено на этот проект в 2004 году.

Увеличение суммы обусловлено повышениям требований к безопасности объекта «Укрытие», отмечает украинская сторона. По мнению администратора программы развития ООН Хелен Кларк, которая находится в настоящее время с визитом в Украине, повышение стоимости строительных работ предопределено намерениями украинской власти сделать все правильно и качественно.

В свою очередь эксперт по энергетическим вопросам Национального экологического центра Дмитрий Хмара убежден, что построить на заявленные деньги объект «Укрытие» герметическим невозможно, а те средства, которые действительно нужные для сооружения конфаймента, собрать невозможно. «Нужных средств никто не даст. Арка, которую планируют построить, не будет иметь никакого смысла вообще. Это просто еще сверх миллиарда евро закопают в Чернобыльскую зону», - сказал Deutsche WelleДмитрий Хмара.

Также эксперт раскритиковал инициативу министра МЧС Виктора Балоги об открытии Чернобыльской зоны для массового посещения ее туристами. Хмара отмечает, что в зоне за более чем двадцать лет не была проведена полная инвентаризация территории и водить туда туристов очень опасно.