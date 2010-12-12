До конца года Черновицкую область обещают очистить от пестицидов

До конца года из Черновицкой области планируют вывезти все непригодные к использованию пестициды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом местным СМИ сообщил начальник управления охраны окружающей природной среды в Черновицкой области Иван РЫБАК.

По его словам, в соответствии с решением Министерства экологии и природных ресурсов Украины, из Буковины на специальный завод в Польшу вывезут почти 13,5 тонн пестицидов. На эти цели из Государственного фонда охраны окружающей природной среды выделено почти 300 тысяч гривен.

Последний этап вывоза пестицидов с территории Черновицкой области начался 8 декабря. В общей сложности на территории Буковины осталось 13,33 тонны пестицидов, 9,5 тонны из которых выявлено в Сокирянах, 3,350 тонн – в Кельменецком районе и 574 кг – в селе Нижние Петровцы Сторожинецкого района.

По словам И.РЫБАКА, пестициды грузят на специально оборудованные для перевозки опасных грузов автофургоны. Буковина первой среди других регионов избавится от опасных химикатов.

Как сообщал УНИАН, в общей сложности государственное предприятие «Национальный центр обращения с опасными отходами» при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины до конца года планирует вывезти из 9 регионов Украины на утилизацию около 2 тысяч тонн непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов.