Путин попиарился на благотворительном вечере

Премьер-министр России Владимир Путин на благотворительном концерте, который прошел вечером в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, сыграл на рояле "С чего начинается Родина" и спел на английском языке песню с джазовыми музыкантами.

Благотворительный концерт проводился в поддержку детей, больных онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. На нем присутствовали всемирно известные актеры Шерон Стоун, Кевин Костнер, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Курт Рассел, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Жерар Депардье.

Ведущая концерта долго уговаривала премьера спеть что-нибудь для зрителей, настаивая, что он сам рассказал, как пел на встрече с российскими разведчиками, выдворенными из США. Тогда Путин прошел на сцену, сел за рояль и наиграл мелодию "С чего начинается Родина" - ту которую пел с разведчиками.

В конце вечера глава российского правительства пригласил всех на сцену и вместе с ними исполнил композицию группы "Земляне" "Трава у дома".