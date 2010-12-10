Житель Запорожья плеснул кипятком в лицо милиционеру

Жителю Запорожья, которой плеснул кипятком в лицо милиционеру, грозит 5 лет тюрьмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, прокуратура Заводского района Запорожья завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который 28 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснул кипятком в лицо сотруднику милиции кипятком.

"Действия злоумышленника, который из хулиганских побуждений плеснул кипятком в лицо лейтенанту милиции, квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Умышленное нанесение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей). Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд" - сообщили в пресс-службе.

В качестве наказания ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы на срок до 5 лет.