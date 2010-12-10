В азаровском проекте госбюджета - дыра почти в 40 миллиардов

В проекте Государственного бюджета на 2011 год заложен предельный дефицит на уровне 38,843 млрд. грн.

Текст проекта документа опубликован на официальном сайте Министерства финансов.

В частности, предельный размер дефицита общего фонда Госбюджета запланирован на уровне 36,844 млрд. грн. и предельный размер дефицита специального фонда - на уровне 1,999 млрд. грн.

Доходы Госбюджета-2011 определены в размере 281,465 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда Госбюджета – 238,581 млрд. грн. и доходы специального фонда – 42,884 млрд. грн.

Расходы Госбюджета-2011 предлагается утвердить на уровне 321,949 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 279,127 млрд. грн. и расходы специального фонда – 42,822 млрд. грн.

Также проектом документа предлагается утвердить на 2011 год возвращение кредитов в Государственный бюджет в размере 9,185 млрд. грн., в том числе возвращение кредитов в общий фонд – 4,497 млрд. грн. и возвращение кредитов в специальный фонд – 4,688 млрд. грн., а также предоставление кредитов из Госбюджета на сумму 7,544 млрд. грн., в том числе предоставление кредитов из общего фонда – 796,1 млн. грн. и предоставление кредитов из специального фонда – 6,748 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 декабря одобрил проект Государственного бюджета на 2011 год.

Проект Государственного бюджета Украины на 2011 рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.