Двум блокам Ровенской АЭС продлили срок эксплуатации на 20 лет

Государственный комитет по ядерному регулированию Украины (ГКЯРУ) выдал лицензию на продление срока эксплуатации 1 и 2 энергоблоков (ВВЭР-440) Ривненской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую лицензию в торжественной обстановке подписала председатель ГКЯРУ Ольга МИКОЛАЙЧУК после обсуждения данного вопроса на выездном заседании коллегии комитета на Ривненской АЭС при участии представителей местной власти и общественности.

Срок эксплуатации энергоблоков, нормативный срок которых заканчивается, соответственно, в 2010 и 2011 годах, продлен еще на 20 лет.

Председатель НАЭК “Энергоатом” Юрий НЕДАШКОВСКИЙ назвал это событие “моментом истины”, поскольку впервые в истории атомной энергетики Украины успешно подготовлены атомные блоки к продлению срока эксплуатации.

По его словам, эта работа имеет и важный экономический подтекст для государства, поскольку на продление срока эксплуатации атомных блоков нужно средств в 9 раз меньше, чем на построение новых блоков.

Всего на энергоблоке № 1 РАЭС было выполнено 60, на блоке № 2 – 37 мероприятий по повышению безопасности.

Уровень надежности двух первых энергоблоков РАЭС подтвержден 4 международными миссиями и партнерскими проверками.

Все отчеты по проведению работ по продлению срока эксплуатации направлялись на экспертизу в МАГАТЭ.

Заключение международных агентств свидетельствует о достаточном уровне эксплуатационной безопасности этих энергоблоков.

Справка УНИАН. В соответствии со “Стратегией экономического развития Украины до 2020 года” должны быть продлены сроки эксплуатации 13 атомных энергоблоков украинских АЭС из 15 в настоящее время действующих. Пилотным проектом в этой программе являются 1-й и 2-й энергоблоки ВВЭР-440 Ривненской АЭС, эксплуатационный срок (30 лет) которых уже завершился. В настоящее время в мире эксплуатируется 8 энергоблоков ВВЭР-440, из которых 4 – в России, 2 – в Финляндии.